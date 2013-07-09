Страшное ДТП на Волыни: погибла женщина с двумя детьми (фото)

Установлено, что 41-летняя жительница Луцка, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», двигалась в направлении Луцка со стороны г. Ковель. По неизвестным причинам женщина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем «МАN» с полуприцепом, за рулем которого находился 51-летний житель Российской Федерации.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летняя и 5-летняя пассажиры автомобиля «ВАЗ-21099» от полученных травм погибли на месте аварии, - рассказал начальник отдела расследования ДТП следственного управления УМВД Украины в Волынской области майор милиции Юрий Угланов. - Женщину доставили в реанимационное отделение Рожищенской центральной районной больницы, где она, не приходя в сознание, умерла".

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование.