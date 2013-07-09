Судья отдал в частную собственность 40 км трубопровода

Судью обвиняют в незаконных решениях, на основании которых выбыли из государственной и коммунальной собственности трубопроводы мелиоративных систем общей протяженностью 37,7 км, стоимостью 3,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Апелляционным судом Луганской области отменены два решения судьи, которыми за двумя гражданами признано право собственности на трубопроводы общей протяженностью 20 км, которые подлежали передаче в коммунальную собственность.