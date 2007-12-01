На шахте им. Засядько еще один взрыв

1 декабря, в 6.00 в Донецке, на шахте им. Засядько, в 13-м западном конвейерном штреке пласта L1, на горизонте 1078 метров, произошел взрыв. В момент взрыва в шахте находились 385 горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, 5 горняков травмированы.

На момент сообщения продолжалась эвакуация шахтеров на поверхность.

Как передает корреспондент УНИАН, взрыв произошел на том же горизонте, что и 18 ноября.