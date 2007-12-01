На шахте им. Засядько еще один взрыв
09:36, 01 декабря 2007Общество
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Травмировано пятеро шахтеров
1 декабря, в 6.00 в Донецке, на шахте им. Засядько, в 13-м западном конвейерном штреке пласта L1, на горизонте 1078 метров, произошел взрыв. В момент взрыва в шахте находились 385 горняков.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, 5 горняков травмированы.
На момент сообщения продолжалась эвакуация шахтеров на поверхность.
Как передает корреспондент УНИАН, взрыв произошел на том же горизонте, что и 18 ноября.
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