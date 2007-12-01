В Кировограде построят первый в Украине храм для детей-инвалидов

В Кировограде Патриарх УПЦ - Киевского патриархата Филарет освятил место под постройку первого в Украине храма для детей-инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, освящение происходило при участии представителей областной власти на территории больницы «Добруджа» и реабилитационного центра.

По словам руководителя Кировоградской областной организации инвалидов Сергея ПОДОРОЖНЕГО, храм построят за средства меценатов, в роли которых выступили местные бизнесмены.

«Что это будет за церковь? Деревянное сооружение, похожее на сказочный домик, ведь она предназначена, в первую очередь, для детей. В церкви не будет ступенек, что облегчит возможность попасть внутрь инвалидам. Также это будет символизировать отсутствие барьера между верующим и храмом», - сообщил С.ПОДОРОЖНИЙ.

По его словам, на территории больницы, где расположится храм, планируется создать сказочный городок с игровыми элементами. Проект также предусматривает постройку трех коттеджей, в которых смогли бы временно проживать родители, чьи дети лечатся в Центре реабилитации.

Конечный срок строительства С.ПОДОРОЖНИЙ не назвал, отметив, что до нового года будут приобретены все необходимые материалы.

Общаясь с журналистами, Патриарх Филарет отметил исключительное значение храма для инвалидов и обездоленных, которые смогут обращаться к Богу с просьбой помочь перебороть болезнь.