Сотрудники МЧС Украины доставили в Афганистан гуманитарную помощь

Группа сотрудников Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы транспортным самолетом Ил-76 доставила в Афганистан груз с гуманитарной помощью от нашего государства на общую сумму почти миллион гривень.

Как сообщили УНИАН в МЧС Украины, доставка груза осуществлена по Указу Президента и по поручению Кабинета министров с целью содействия восстановлению этого государства после длительных военных действий.

Как отметил директор департамента Министерства иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мохамад Фазия САЙЕФИ, это первый, но, наверное, не последний шаг углубления отношений между нашими странами. При этом афганский чиновник передал большую благодарность Украинскому государству за оказанную помощь.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О предоставлении гуманитарной помощи Исламской Республике Афганистан”.

Во исполнение этого указа Кабинет Министров Украины постановлением от 31 октября 2007 года утвердил решение о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану.

Согласно документу, Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций должно было выделить 1,743 млн. грн. для предоставления гуманитарной помощи Афганистану.