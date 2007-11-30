Ющенко порушил Азарову планы удачной приватизации

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ считает ошибкой то, что компания «Укртелеком» не была приватизирована в 2007 году.

«Я считаю, что мы сделали стратегическую ошибку, что в этом году не приватизировали «Укртелеком». Мы могли бы выйти на IPO. Могли бы удачно приватизировать Одесский припортовый завод. Оба раза, как вы знаете, эта приватизация была приостановлена указами Президента», - заявил Н.АЗАРОВ в интервью журналу «Корреспондент».

Вместе с этим, Н.АЗАРОВ считает, что приватизация в 2007 году в Украине шла удачно, несмотря на то, что из запланированных более 10 млрд. грн. поступило лишь 2 млрд. «2 миллиарда, гривень, согласитесь, это тоже немаленькие деньги. А были годы, когда ничего не поступало от приватизации. Приватизация шла, на мой взгляд, достаточно удачно», - отметил он.

Кроме того, Н.АЗАРОВ не согласен с мнением, что приватизация ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» прошла «неудачно». «Кто-то говорит, что мы мало выручили. Можно было бы больше. Продать кому-то, кто бы снес завод и построил на этом месте, например, какие-то офисы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Н.АЗАРОВ прогнозировал, что ОАО «Укртелеком» будет приватизирован в 2008 году.

Фонд госимущества планировал в августе - декабре 2007 года выставить на продажу на международных фондовых биржах 37,86% акций ОАО «Укртелеком». На украинских фондовых биржах планировалось реализовать 5% акций "Укртелекома" по 1%.

В собственности государства закреплены 50%+1 акция предприятия.

Согласно плану приватизации, пакеты акций "Укртелекома" Фонд госимущества должен был выставить на продажу в первом квартале 2007 года.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» (г. Киев) - один из ведущих украинских операторов связи, монополист на рынке фиксированной связи: на конец 2006 года число абонентов фиксированной телефонной связи компании составляло около 10 млн.

В 2006 году доход от деятельности компании составил почти 7,9 млрд. грн. против 6,6 млрд. грн. в 2005 году. В то же время, чистая прибыль «Укртелекома» составила 513,4 млн. грн. против 519,1 млн. грн. годом ранее.

Уставный капитал компании - 4 млрд. 681 млн. 560 тыс. грн.