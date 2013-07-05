Врадиевские милиционеры "сдали" всю систему коррупции

Прокуратура проверяет информацию о массовых поборах, продаже уголовных дел и покупке должностей в УМВД Николаевской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Николаевской области Андрей Курысь сообщил на брифинге, посвященного расследованию “врадиевского дела”.

"Узнал пока только из СМИ, поручил помощнику проверить информацию", - сказал Курысь.

"По данным фактам моя позиция - необходима проверка деятельности всей милиции", - отметил прокурор.

"Также проверяем, есть ли у арестованных доступ к запрещенным предметам (мобильным телефонам - Авт.)", - сказал Курысь.

Накануне "Николаевский обозреватель" ссылаясь на запись, сделанную на телефон задержанными врадиевскими милиционерами Дмитрием Полищуком и Евгением Дрыжаком, разместила обращение от их имени.

В обращении сказано: "Мы обязаны возить дань в Николаевское УМВД каждый месяц, а если и надо то нам дают одну ночь для сбора определённой суммы денег!"

Кроме того, задержанные милиционеры сообщают, что отдел внутренний безопасности УМВД области начал продавать собранные дела преступникам, и после продажи дела "уничтожаются".

По теме: В ГПтС уверяют: задержанные врадиевские милиционеры в СИЗО не общаются

Также, согласно опубликованному обращению, в областном УВД налажена система получения денег за грамоты, звания, медали, поощрения и получения новой должности.

Кроме того, по данным издания, следователи и оперативники уголовного розыска должны для показателя "вешать" дела на невиновных, которые не платят дань.

"Следователь может такие «чудеса» нарисовать, а местная прокуратура нас всегда поддержит, потому что нам иногда попадаются их родственники. Поэтому прокуратура с нами никогда не ссорится", - сообщает издание со ссылкой на врадиевских милиционеров.