В ГПтС уверяют: задержанные врадиевские милиционеры в СИЗО не общаются

Управление Государственной пенитенциарной службы Украины в Николаевской области заявляет, что задержанные по подозрению в изнасиловании и избиении 29-летней жительницы Врадиевки капитан милиции Евгений Дрыжак и лейтенант Дмитрий Полищук не общаются между собой и не могли записать на мобильный телефон обращение.

Об этом сказано в официальном сообщении ведомства.

"Задержанные гражданин П. и Д. находятся в Николаевском следственном изоляторе, где, в соответствии с нормами действующего законодательства о предварительном заключении, указанные граждане содержатся отдельно друг от друга, находясь в отдельных камерах без возможности общения между собой", - сказано в сообщении.

Кроме того облуправление пенитенциарной службы сообщает, что следственный изолятор является режимным объектом, на охраняемой территории которого пользование средствами мобильной связи строго запрещено.

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Как сообщал УНИАН, сегодня издание ”Николаевский обозреватель” ссылаясь на запись, сделанную на телефон задержанными врадиевскими милиционерами Дмитрием Полищуком и Евгением Дрыжаком, разместила обращение от их имени.

В обращении сказано: ”Мы обязаны возить дань в Николаевкое УМВД каждый месяц, а если и надо то нам дают одну ночь для сбора определённой суммы денег!”

Кроме того, задержанные милиционеры сообщают, что отдел внутренний безопасности УМВД области начал продавать собранные дела преступникам, и после продажи дела ”уничтожаются”.

Также, согласно опубликованному обращению, в областном УВД налажена система получения денег за грамоты, звания, медали, поощрения и получения новой должности.

Кроме того, по данным издания, следователи и оперативники уголовного розыска должны для показателя ”вешать” дела на невинных людей, которые не платят дань.

”Следователь может такие «чудеса» нарисовать, а местная прокуратура нас всегда поддержит, потому что нам иногда попадаются их родственники. По этому прокуратура с нами никогда не ссориться”, - сообщает издание со ссылкой на врадиевских милиционеров.

Справка УНИАН. 29-летнюю жительницу Врадиевки 27 июня нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинения тяжелых телесных повреждений был задержан лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

Вечером 2 июля, после двухдневных протестов жителей Врадиевки, прокуратура Николаевской области задержала еще одного подозреваемого в совершении преступления - капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака.

3 июля Центральный районный суд Николаева избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 августа.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).