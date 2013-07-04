Штормовое предупреждение в Крыму продлили: в реках может подняться вода

Штормовое предупреждение продлили в Крыму еще на день: вечером 4 июля и утром 5 июля на реках региона ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, в районе Судака - угроза схода селей.

Об этом сообщила пресс-служба крымского управления ГосЧС.

Спасатели рекомендуют, при угрозе приближения селевого потока быстро покинуть помещение, выйдя в место, гарантированное от падения камней от скал.

«Окажите помощь людям, попавшим в селевой поток. Используйте для этого шест, доски, веревки и другие подручные средства. Если вы отдыхаете "диким" туристическим лагерем, не устанавливайте ваши палатки вблизи мест, где скопилась вода от ливня, она может искать себе "выход"», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, в Крыму уже несколько дней идут ливни. 3 июля в селе Морское (Судак) сошел сель, жертв нет.