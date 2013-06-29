В Украине объявлено штормовое предупреждение
10:39, 29 июня 2013Общество
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В Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы, град и шквалы.
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение
В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Винниччине и Житомирщине местами сильные дожди.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
Как сообщал УНИАН, в ночь на субботу в шести областях Украины из-за непогоды обесточены 252 населенных пункта. Больше всего пострадала Киевская область.
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