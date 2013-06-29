В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Винниччине и Житомирщине местами сильные дожди.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

Как сообщал УНИАН, в ночь на субботу в шести областях Украины из-за непогоды обесточены 252 населенных пункта. Больше всего пострадала Киевская область.