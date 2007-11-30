Украинцам разрешили расписываться по-тихому

Министерство юстиции издало в новой редакции Правила регистрации актов гражданского состояния в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, такие изменения связаны с необходимостью приведения положений Правил регистрации актов гражданского состояния в Украине к нормам Закона Украины «О внесении изменений в Семейный и Гражданский кодексы Украины», принятого в декабре 2006 года (данный закон был направлен на устранение противоречий между Семейным и Гражданским кодексами Украины, а также усовершенствование отдельных норм Семейного кодекса Украины). Кроме того, учтены изменения в законодательстве, которые касаются деятельности органов регистрации актов гражданского состояния - относительно обязательного внесения в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан фактов рождения физического лица и его происхождения, усыновления, лишения и восстановления родительских прав, брака, расторжения брака, перемены имени и смерти.

Так, в частности, сообщил министр юстиции, новыми Правилами внесены редакционные изменения об информировании молодоженов во время принятия заявления о регистрации брака о возможности проведения медицинского обследования и о выдаче по их желанию направления по образцу, утвержденному Министерством здравоохранения. Предусмотрено осуществление записи о выдаче направления или об отказе молодоженов от его получения как в заявлении о регистрации брака, так и в актовой записи о браке, который скрепляется подписями молодоженов .

В связи с внесением изменений в 27 и 33 статьи Семейного кодекса Украины, которые не предусматривают торжественную регистрацию брака как непременный элемент государственной его регистрации, не зависящий от воли женщины и мужчины, Правилами определено, что о желании зарегистрировать брак в торжественной обстановке молодожены указывают в заявлении о регистрации брака.

Кроме того, сообщил министр юстиции, изменено основание подтверждения гражданами Украины и лицами без гражданства семейного положения. При этом учтен международный опыт по данному вопросу, что будет способствовать надлежащей реализации права личности на брак.

Так, в отличие от ранее существующего порядка, которым предусматривалась выдача справок о семейном положении государственными отделами РАГС лично гражданину Украины или лицу без гражданства по месту его проживания, а также консульскими учреждениями и дипломатическими представительствами Украины по месту его пребывания на консульском учете, теперь граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в Украине, для подтверждения семейного положения с целью регистрации брака в другом государстве подают заявление, заверенное нотариально. В таком заявлении лицо сообщает о себе, что оно никогда не состояло в браке, или о том, что оно ранее состояло в браке, но сейчас его брак прекращен, и должным образом легализованное, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

Граждане Украины, проживающие за границей, для регистрации брака и подтверждения семейного положения подают аналогичное заявление, заверенное дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины, нотариусом или документ о том, что лицо не состоит в браке, выданный компетентными органами страны проживания, который должен быть должным образом легализирован, если иное не предусмотрено международными договорами, действующими для Украины.

Кроме того, по словам министра юстиции, Правилами регистрации актов гражданского состояния в Украине учтены законодательные изменения относительно определения момента прекращения брака в случае его расторжения государственным органом РАГС, а также относительно порядка отмены постановления органа РАГС как основания прекращения брака.

Также, в связи с усовершенствованием порядка определения происхождения ребенка от отца внесены изменения в раздел, посвященный вопросам регистрации рождения и определения происхождения ребенка. При этом Правилами предусмотрена возможность подачи через представителя нотариально заверенного заявления матери или отца ребенка о согласии отца (матери) при определении фамилии ребенка в случае разных фамилий родителей.

Учтено также положение Порядка рассмотрения заявлений о смене имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины в июле 2007 года.

В частности, в случае регистрации гражданином Украины актов гражданского состояния в компетентных органах иностранных государств, с которыми Украина не заключила договоров о предоставлении правовой помощи по гражданским и семейным делам, рассмотрение заявлений о смене имени осуществляется без истребования копий актовых записей гражданского состояния и без внесения соответствующих изменений в такие записи. Регистрация компетентными органами иностранных государств актов гражданского состояния подтверждается соответствующими документами о регистрации актов гражданского состояния, легализованными в установленном порядке. Это, по словам министра юстиции, является прогрессивным моментом, поскольку решает в указанных случаях вопрос реализации гражданами Украины права на смену имени.

А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что новая редакция Правил регистрации актов гражданского состояния в Украине вступила в силу. С ее тестом, а также с дополнениями к правилам, содержащим 50 образцов заявлений, которые подаются в процессе регистрации актов гражданского состояния граждан, можно ознакомиться, в частности, на сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.ua).