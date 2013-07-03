Главное за день: обзор топ-новостей
Арестован главный подозреваемый в изнасиловании в пгт. Врадиевка. Рыбак аннулировал карточки нардепов Домбровского и Балоги. Оппозиция выдвинула ультиматум. Коморовский ответил партии Тягнибока.
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Армия и полиция занимают подступы к площади Тахрир
Армия и силы МВД Египта в среду утром начали усиливать охрану возле площади Тахрир в центре египетской столицы для защиты местных демонстрантов. Органы безопасности Египта запретили Президенту Мурси выезд из страны.
S&P понизило рейтинги крупнейших банков мира
Международное рейтинговое агентство S & P понизило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента финансовых гигантов Barclays Bank, Credit Suisse и Deutsche Bank до "А" с "А +" и подтвердило аналогичный рейтинг UBS "А", сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз агентства.
Рыбак аннулировал карточки нардепов Домбровского и Балоги
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак аннулировал карточки для голосования народных депутатов Александра Домбровского и Павла Балоги.
Азаров очертил «фронт работ» для нардепов в последние дни сессии
Премьер-министр Николай Азаров надеется на результативную работу Верховной Рады в последние дни сессии.
Рассмотрение дела Павличенко перенесли
Апелляционный суд Киева перенес на 23 июля сегодняшнее судебное заседание по делу о рассмотрении жалобы на приговор Дмитрию и Сергею Павличенко, осужденным за убийство судьи Шевченковского районного суда столицы Сергея Зубкова.
Врадиевские милиционеры участвовали в атаке на фирму Корнацких - журналист
Сотрудники Врадиевского райотдела милиции были активными участниками рейдерского захвата «Агрофирмы Корнацких».
В Польше ответили «Свободе»: Коморовский едет в Луцк как пилигрим
У Президента Польши считают несправедливой заявление представителя "Свободы" о "нежелательности" его визита в Украину
Полтавский губернатор: Госказначейство не отдает области 170 миллионов
В Госказначействе «зависло» 170 млн грн платежей по Полтавской области, заявляет губернатор Удовиченко.
Капитана милиции Дрыжака арестовали
В Николаеве суд арестовал капитана милиции Дрыжака до 15 августа.
Жертву «Врадеевского изнасилование» лечат за деньги односельчан
Жертву "Врадеевского изнасилование" Ирину Крашкову сегодня утром перевели в отдельную палату нейрохиругичного отделения Николаевской городской больницы скорой медицинской помощи.
Оппозиция в ВР объявила свой ультиматум
Оппозиция не будет принимать участия в голосованиях, пока не будет законного решения по Балоги и Домбровского - Соболев.
Во Врадиевке задержали журналистов 1 +1, ТВi и Левого берега
В пгт Врадиевка Николаевской области была задержана группа журналистов, которые готовили материал об изнасиловании сотрудниками милиции 29-летней женщины.