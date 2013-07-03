Главное за день: обзор топ-новостей

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Армия и полиция занимают подступы к площади Тахрир

Армия и силы МВД Египта в среду утром начали усиливать охрану возле площади Тахрир в центре египетской столицы для защиты местных демонстрантов. Органы безопасности Египта запретили Президенту Мурси выезд из страны.

S&P понизило рейтинги крупнейших банков мира

Международное рейтинговое агентство S & P понизило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента финансовых гигантов Barclays Bank, Credit Suisse и Deutsche Bank до "А" с "А +" и подтвердило аналогичный рейтинг UBS "А", сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Рыбак аннулировал карточки нардепов Домбровского и Балоги

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак аннулировал карточки для голосования народных депутатов Александра Домбровского и Павла Балоги.

Азаров очертил «фронт работ» для нардепов в последние дни сессии

Премьер-министр Николай Азаров надеется на результативную работу Верховной Рады в последние дни сессии.

Рассмотрение дела Павличенко перенесли

Апелляционный суд Киева перенес на 23 июля сегодняшнее судебное заседание по делу о рассмотрении жалобы на приговор Дмитрию и Сергею Павличенко, осужденным за убийство судьи Шевченковского районного суда столицы Сергея Зубкова.

Врадиевские милиционеры участвовали в атаке на фирму Корнацких - журналист

Сотрудники Врадиевского райотдела милиции были активными участниками рейдерского захвата «Агрофирмы Корнацких».

В Польше ответили «Свободе»: Коморовский едет в Луцк как пилигрим

У Президента Польши считают несправедливой заявление представителя "Свободы" о "нежелательности" его визита в Украину

Полтавский губернатор: Госказначейство не отдает области 170 миллионов

В Госказначействе «зависло» 170 млн грн платежей по Полтавской области, заявляет губернатор Удовиченко.

Капитана милиции Дрыжака арестовали

В Николаеве суд арестовал капитана милиции Дрыжака до 15 августа.

Жертву «Врадеевского изнасилование» лечат за деньги односельчан

Жертву "Врадеевского изнасилование" Ирину Крашкову сегодня утром перевели в отдельную палату нейрохиругичного отделения Николаевской городской больницы скорой медицинской помощи.

Оппозиция в ВР объявила свой ультиматум

Оппозиция не будет принимать участия в голосованиях, пока не будет законного решения по Балоги и Домбровского - Соболев.

Во Врадиевке задержали журналистов 1 +1, ТВi и Левого берега

В пгт Врадиевка Николаевской области была задержана группа журналистов, которые готовили материал об изнасиловании сотрудниками милиции 29-летней женщины.