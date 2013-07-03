Рыбак аннулировал карточки нардепов Домбровского и Балоги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил во время заседания парламента.

По теме: Домбровский обжаловал свое лишение депутатского мандата в Европейском суде

“Я даю поручение аннулировать карточки для голосования Александра Домбровского и Павла Балоги”, - сказал он.

Рыбак заметил, что прекращаются начисления соответствующих выплат Домбровскому и Балоге, а также полномочия работавших с ними помощников-консультантов.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева обязал председателя Верховной Рады Рыбака изъять удостоверение и карточки для голосования депутатов Домбровского и Павла Балоги. Такое решение суд принял по иску бывшего народного депутата Юрия Кармазина.

По теме: Кармазин: суд приказал изъять удостоверения у Домбровского и Балоги

8 февраля Высший админсуд по иску Кармазина счел невозможным установить результаты выборов в двух округах - №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область), несмотря на то, что ЦИК признала избранными в этих округах и зарегистрировала народными депутатами соответственно Домбровского и Балогу, после чего они приняли присягу.

ВАСУ отменил постановления ЦИК в части регистрации указанных народных депутатов и признал отсутствие у них статуса и полномочий народных депутатов.

14 февраля Рыбак сообщил, что направил в Конституционный Суд представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении Балоги и Домбровского полномочий.