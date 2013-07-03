Рассмотрение дела Павличенко перенесли

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания секретарь суда сообщила, что отложение заседания связано с болезнью одного из судей - членов судебной коллегии.

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

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Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

Вместе с тем 31 января в Апелляционном суде С.Павличенко заявил, что признался в убийстве судьи Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.

По всей Украине прошли акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.