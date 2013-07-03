В Польше ответили «Свободе»: Коморовский едет в Луцк как пилигрим

Советник Президента Польши Бронислава Коморовского Хенрик Вуец считает несправедливым заявление одного из представителей украинской партии "Свобода", который назвал "нежелательным" визит главы Польского государства в Луцк для почтения памяти жертв Волынской трагедии.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Варшаве.

"По моему мнению, это несправедливо, ведь президент едет как пилигрим, чтобы молиться за жертв как с украинской, так и польской стороны", - отметил собеседник агентства.

Вуец назвал важной совместную молитву за жертв тех трагических событий, напомнив, что на прошлой неделе Богослужения в память жертв Волынской трагедии в Варшаве провел глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Он напомнил, что в этом Богослужении, среди прочих представителей польской власти и духовенства, принял участие Президент Польши.

"Только таким путем можем уладить то, что произошло в прошлом", - подчеркнул он.

Вуец выразил убеждение, что украинцам и полякам удастся добиться исторического объединения, подчеркнув необходимость "доброй воли" с обеих сторон.

Он прибавил, что Президент Польши сегодня планирует обсудить с Президентом Украины Виктором Януковичем совместное участие в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Волынской трагедии во время его визита в Украину 14 июля.

Как сообщал УНИАН, председатель Волынской областной организации ВО "Свобода" Анатолий Витив назвал визит Президента Польши Бронислава Коморовского в Луцк, анонсированный на 14 июля, нежелательным, поскольку может спровоцировать обострение украинско-польских отношений.