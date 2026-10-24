Силы обороны сорвали захват Краматорска и Славянска россиянами, – Жорин

Силы обороны не только остановили продвижение противника, но и отбросили его.

План российских оккупантов по захвату Краматорска и Славянска полностью сорван украинскими войсками, враг вынужден перейти к обороне. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram.

"Можно констатировать, что на данный момент планы россиян по охвату Краматорска и Славянска полностью сорваны. Они мечтали охватить города "клешней" с последующим вытеснением из этих населенных пунктов украинских сил. В ходе операции "Вивальди" мы просто уничтожили одну из таких "клешней", – отметил он.

В результате, по словам Жорина, Силы обороны не только остановили продвижение противника, но и отбросили его.

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"Теперь россияне в зоне ответственности наших подразделений думают уже не о наступательных действиях, а только об обороне. Своими действиями мы заставили врага перейти к попыткам стабилизации и удержания уже занятых позиций. И, очевидно, нанесли им серьезный моральный удар, что можно наблюдать по истерикам различных "z-блогеров", – рассказал заместитель командира.

Операция "Вивальди" – что известно

Как сообщал УНИАН, основной сложностью операции Сил обороны Украины "Вивальди" были синхронизация и взаимодействие между всеми подразделениями.

Западные аналитики считают, что оккупанты потеряли десятки квадратных километров территории в ходе украинской операции "Вивальди". Так, в американском Институте изучения войны (ISW) считают, что российский стратегический замысел предусматривал наступление сразу с двух направлений: от Лимана на севере и из района Покровска и Доброполья на юго-западе. Российские войска должны были соединиться вблизи Барвинкового в Харьковской области, чтобы окружить так называемый "пояс крепостей" Донбасса – систему украинских оборонительных позиций и логистических маршрутов.

Однако украинское контрнаступление на Лиманском направлении сорвало северную часть этого плана. Силы обороны продвинулись на нескольких участках фронта, ликвидировав российский выступ, который создавал угрозу Славянску с северо-востока.

Сохранение контроля над районом Лимана позволило Украине удержать важные пути снабжения и лишило российские войска позиций, необходимых для давления на северные подступы к украинскому оборонительному поясу. Теперь российской группировке на юго-западе придётся самостоятельно выполнять гораздо более сложную задачу.

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