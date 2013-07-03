Жертву «врадиевского изнасилования» лечат за деньги односельчан

Жертву "врадиевского изнасилования" Ирину Крашкову, сегодня утром перевели в отдельную палату нейрхиругического отделения Николаевской городской больницы скорой медицинской помощи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил родной брат Ирины – Геннадий Крашков.

«В палате - душ, туалет, все удобно, - сказал Крашков. – Есть две кровати, с Ириной постоянно находится моя жена Наталья. Я езжу каждый день во Врадиевку на работу».

По словам Крашкова, Ирина чувствует себя лучше, несмотря на вчерашнее резкое ухудшение самочувствия после проведения опознания: прямо в палате среди четырех молодых мужчин Ирина сразу же указала на Евгения Дрыжака, который изнасиловал ее первым. После опознания Ирине стало плохо.

Брат пострадавшей также сообщает, что врачи планируют операцию на черепе из-за многочисленных тяжелых повреждений, однако пока о дате операции говорить рано: состояние пострадавшей необходимо стабилизировать. Палату Ирины круглосуточно охраняют два сотрудника службы безопасности.

Как сказал Крашков, дома, во Врадиевке, Ирину ждут ее мать и 11-летний сын Дима.

Необходимые медикаменты на первое время родные Ирины закупили на средства, которые собрали односельчане. Когда этот запас выйдет, то Ирина будет лечиться за счет бюджетных медикаментов, как пообещала семье пострадавшей начальник управления охраны здоровья Николаевской ОГА Светлана Хотина.

По теме: Капитана милиции Дрыжака арестовали

Как сообщал УНИАН, 29-летнюю женщину во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и таксист Сергей Рябиненко.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

С 1 по 2 июля Врадиевский районный отдел милиции в Николаевской области пикетировали несколько сотен местных жителей с требованиями задержания капитана милиции Евгения Дрыжака, на которого 29-летняя Ирина Крашкова указывает как на участника ее изнасилования.

Приказом министра внутренних дел Виталия Захарченко от должности отстранен начальник Управления МВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и уволен руководитель Врадиевского райотдела милиции.

Вечером 2 июля прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Дрыжака.

Сегодня, 3 июля, Центральный районный суд Николаева избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.