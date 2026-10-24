В Омске горит химзавод и склад 'Озон' после атаки дронов (видео)

Омск расположен в 2500 километрах от границы с Украиной.

Силы обороны нанесли удар по химическому заводу "Омский каучук" в Омске. Также был поражен местный логистический склад "Озон". Об этом сообщают российские и украинские Telegram-паблики.

"В Омске под атакой ударных БПЛА оказался химзавод "Омский каучук". После попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Предварительно, по результатам геолокации, попадание зафиксировано в районе установок Д-3 (производство метил-трет-бутилового эфира) и Д-5. Расстояние от украинской границы до предприятия составляет более 2500 км", – пишет Exilenova+.

По информации канала, АО "Омский каучук" специализируется на производстве синтетических каучуков, фенола, ацетона и другой химической продукции. Мощность предприятия составляет около 2 000 тонн продукции в сутки. Синтетические полимеры применяются в производстве резинотехнических изделий, а специальные полимерные связующие материалы – в твёрдом ракетном топливе, в частности для ракет комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс".

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Кроме того, сообщается, что был нанесен удар и по омскому складу "Озон". Этот складской комплекс имеет площадь около 107 000 м² и способен одновременно размещать почти 30 млн товарных единиц.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные сорвали планы российских оккупантов по окружению Краматорска и Славянска и фактически уничтожили одну из частей этого замысла в ходе операции "Вивальди". Силы обороны не только остановили наступление противника, но и отбросили его назад. Сейчас российские войска в этой зоне вынуждены сосредоточиться на обороне и удержании позиций вместо дальнейшего наступления.

Также мы рассказывали об успешных ударах ВСУ по заводу "Протон-Электротекс" в Орле и комбинату "Тольяттикаучук". По словам военного обозревателя Дениса Поповича, эти удары были направлены против предприятий, производящих комплектующие для российских ракет, в частности баллистических. Он отметил, что завод в Орле, вероятно, пораженный ракетами Storm Shadow, получил серьезные повреждения и может надолго прекратить работу.

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