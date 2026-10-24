Россияне тайно финансируют газовый проект на Аляске, – The New York Times

Российский энергетический гигант "Новатэк", находящийся под частичными санкциями США, мог тайно финансировать американскую компанию Polar LNG, которая планирует добывать и экспортировать сжиженный природный газ из Аляски. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документы, переписку и показания бывших руководителей компании.
Проект обсуждался в рамках контактов администрации президента США Дональда Трампа с Кремлем, направленных на урегулирование войны в Украине. По данным издания, Владимир Путин поднимал этот вопрос во время переговоров со специальными посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В то же время нет свидетельств того, что американские представители знали о связях Polar LNG с "Новатеком".
Бывший генеральный директор Polar LNG Джоэл Риддл, покинувший свой пост в сентябре, заявил, что изначально считал, что стартап финансируется за счет средств компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако впоследствии он узнал о возможном непосредственном участии российской компании в финансировании проекта. Юридические меморандумы, подготовленные фирмой Baker Botts, также свидетельствовали об обеспокоенности американских чиновников из-за потенциальных нарушений санкционного режима.
"Это не только незаконно, но и не соответствует интересам США – позволять российским технологиям контролировать коммерческое освоение арктического газа на северном побережье Аляски", – заявил Риддл.
Как сообщает NYT, во время встречи в Абу-Даби в конце августа представители Polar LNG и её материнской компании Tech Wave Industrial Projects Management общались с руководством "Новатэк". Согласно сообщениям, с которыми ознакомилось издание, российские менеджеры обсуждали возможность выделения до 15 млн долларов для финансирования американского проекта. В начале сентября заместитель председателя "Новатэк" Денис Соловьев написал Риддлу: "Все необходимые решения были приняты на встрече в Абу-Даби. Первые 5 миллионов должны были поступить к сегодняшнему дню".
Вскоре Риддл и ещё двое высокопоставленных сотрудников Polar LNG покинули компанию. Бывший руководитель сообщил, что они призвали администрацию США расследовать возможное российское финансирование. Сама Polar LNG назвала Риддла недовольным бывшим сотрудником и заявила о расследовании претензий к нему. "Новатэк", со своей стороны, сообщила, что стремится получить статус миноритарного акционера проекта.
План предусматривает установку у побережья Аляски массивной морской платформы для сжижения газа, который является побочным продуктом добычи нефти в регионе. В настоящее время местные нефтедобывающие компании в основном закачивают газ обратно в землю из-за отсутствия возможностей для его транспортировки.
Однако для реализации замысла требуются многочисленные разрешения, в частности из-за санкций против "Новатэк". Проект также сталкивается с техническими трудностями, экологическими рисками и конкуренцией со стороны более масштабного плана строительства газопровода стоимостью 50 млрд долларов.
Бывший американский дипломат Джеффри Пэйетт резко раскритиковал эту инициативу, назвав ее опасной для окружающей среды, экономики и геополитических интересов США. Он также предупредил, что такое сотрудничество может создать впечатление, будто Путину позволят избежать последствий своих действий.
Россия и США
Как писал УНИАН, украинские чиновники опасаются, что администрация Дональда Трампа после договоренностей по российскому дизельному топливу может пойти на дальнейшее ослабление санкций против России, в частности в сфере производства удобрений. В Киеве считают, что такие экономические уступки могут принести Москве дополнительные доходы без каких-либо реальных шагов по прекращению войны.
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