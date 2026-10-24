Россияне тайно финансируют газовый проект на Аляске, – The New York Times

Деньги на американский проект выделила российская компания, которая формально находится под американскими санкциями.

Российский энергетический гигант "Новатэк", находящийся под частичными санкциями США, мог тайно финансировать американскую компанию Polar LNG, которая планирует добывать и экспортировать сжиженный природный газ из Аляски. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документы, переписку и показания бывших руководителей компании.

Проект обсуждался в рамках контактов администрации президента США Дональда Трампа с Кремлем, направленных на урегулирование войны в Украине. По данным издания, Владимир Путин поднимал этот вопрос во время переговоров со специальными посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В то же время нет свидетельств того, что американские представители знали о связях Polar LNG с "Новатеком".

Бывший генеральный директор Polar LNG Джоэл Риддл, покинувший свой пост в сентябре, заявил, что изначально считал, что стартап финансируется за счет средств компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако впоследствии он узнал о возможном непосредственном участии российской компании в финансировании проекта. Юридические меморандумы, подготовленные фирмой Baker Botts, также свидетельствовали об обеспокоенности американских чиновников из-за потенциальных нарушений санкционного режима.

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"Это не только незаконно, но и не соответствует интересам США – позволять российским технологиям контролировать коммерческое освоение арктического газа на северном побережье Аляски", – заявил Риддл.

Как сообщает NYT, во время встречи в Абу-Даби в конце августа представители Polar LNG и её материнской компании Tech Wave Industrial Projects Management общались с руководством "Новатэк". Согласно сообщениям, с которыми ознакомилось издание, российские менеджеры обсуждали возможность выделения до 15 млн долларов для финансирования американского проекта. В начале сентября заместитель председателя "Новатэк" Денис Соловьев написал Риддлу: "Все необходимые решения были приняты на встрече в Абу-Даби. Первые 5 миллионов должны были поступить к сегодняшнему дню".

Вскоре Риддл и ещё двое высокопоставленных сотрудников Polar LNG покинули компанию. Бывший руководитель сообщил, что они призвали администрацию США расследовать возможное российское финансирование. Сама Polar LNG назвала Риддла недовольным бывшим сотрудником и заявила о расследовании претензий к нему. "Новатэк", со своей стороны, сообщила, что стремится получить статус миноритарного акционера проекта.

План предусматривает установку у побережья Аляски массивной морской платформы для сжижения газа, который является побочным продуктом добычи нефти в регионе. В настоящее время местные нефтедобывающие компании в основном закачивают газ обратно в землю из-за отсутствия возможностей для его транспортировки.

Однако для реализации замысла требуются многочисленные разрешения, в частности из-за санкций против "Новатэк". Проект также сталкивается с техническими трудностями, экологическими рисками и конкуренцией со стороны более масштабного плана строительства газопровода стоимостью 50 млрд долларов.

Бывший американский дипломат Джеффри Пэйетт резко раскритиковал эту инициативу, назвав ее опасной для окружающей среды, экономики и геополитических интересов США. Он также предупредил, что такое сотрудничество может создать впечатление, будто Путину позволят избежать последствий своих действий.

Россия и США

Как писал УНИАН, украинские чиновники опасаются, что администрация Дональда Трампа после договоренностей по российскому дизельному топливу может пойти на дальнейшее ослабление санкций против России, в частности в сфере производства удобрений. В Киеве считают, что такие экономические уступки могут принести Москве дополнительные доходы без каких-либо реальных шагов по прекращению войны.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп допустил идею введения 200-процентных пошлин против Украины и России для стимулирования заключения мирного соглашения. Однако он признал, что такой механизм вряд ли будет эффективным из-за небольшого объема торговли с этими странами.

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