Какие беспроводные наушники лучше остальных: результаты тестирования 40 моделей

Лучшими по качеству звука назвали Status Pro X, а для эффективного шумоподавления рекомендуют Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2-го поколения.

Издание Forbes представило подборку лучших беспроводных наушников 2026 года, составленную по результатам тестирования 40 моделей. В список вошла гарнитура с качественным звучанием, шумоподавлением и продолжительным временем автономной работы, а также варианты для занятий спортом.

По итогам испытаний лучшими беспроводными наушниками в целом стали Status Pro X благодаря сбалансированному звучанию. В отличие от многих моделей, которые делают акцент на басах, эти наушники позволяют лучше различать отдельные инструменты и музыкальные детали.

Наушники отлично подходят для длительного ношения: они не выпадают во время движения и не давят при многочасовом использовании. В приложении доступны несколько звуковых профилей, в том числе Signature, Audiophile и Vocal. Можно также создать собственные настройки.

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Среди дополнительных преимуществ – физические кнопки переключения режимов шумоподавления и прозрачности, которые снижают вероятность случайных нажатий. Заявленное время работы достигает 32 часов с учетом зарядного футляра. При этом активное шумоподавление уступает лучшим специализированным моделям: оно уменьшает фоновый шум, но не обеспечивает полной тишины в шумных местах.

Если главный приоритет – активное шумоподавление, Forbes рекомендует Bose QuietComfort Ultra Earbuds второго поколения. Устройство использует технологию ActiveSense на базе искусственного интеллекта, которая помогает обнаруживать и уменьшать резкие изменения уровня окружающего шума в реальном времени.

Наушники ориентированы на пользователей, которым нужно сосредоточиться на музыке или подкастах в транспорте и шумных местах. Впрочем, у них есть и недостатки: автономность ограничена примерно 6 часами при включенном шумоподавлении, а зарядный футляр довольно громоздкий. Беспроводная зарядка и возможность быстро восстановить заряд частично компенсируют эти ограничения.

Какие еще беспроводные наушники эксперт считает лучшими:

Pixel Buds 2a – лучшие по соотношению цены и возможностей. Наушники предлагают качественный звук, хорошее шумоподавление и интеграцию с сервисами Google.

Galaxy Buds 4 Pro – лучшие для смартфонов Samsung. Модель предлагает расширенные настройки звука и дополнительные функции для устройств производителя.

AirPods Pro 3 – лучшие для iPhone. Наушники выделяются качеством звучания, шумоподавлением и интеграцией с экосистемой Apple.

Sony WF-1000XM6 – лучшие премиальные наушники. Модель Sony сочетает детализированный звук, настройки эквалайзера и дополнительные интеллектуальные функции.

Bose Ultra Open Earbuds (2nd Gen) – лучшие для тренировок. Открытая конструкция позволяет слушать музыку и одновременно слышать окружающую обстановку.

Anker Soundcore AeroClip 2 – лучшие недорогие наушники открытого типа. Они отличаются удобной конструкцией, защитой от воды и пыли и длительной автономностью.

При выборе TWS-наушников многие обращают внимание на автономность, шумоподавление и качество звука, но не менее важна передача голоса во время звонков. По отзывам владельцев, с этой задачей лучше всего справляются модели Huawei и Anker.

УНИАН рассказывал, что люди снова возвращаются к проводным наушникам – и дело не только в ностальгии. Главное преимущество проводных наушников очевидно: их не нужно заряжать и постоянно следить за уровнем заряда.

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