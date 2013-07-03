Армия и полиция занимают подступы к площади Тахрир

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной интернет-портал "Аль-Ахрам".

Военные и полицейские разместились на всех улицах и мостах вокруг площади.

В то же время комитеты самообороны Тахрира обратились к находящимся на площади участникам акции "Тамарруд" (Бунт), направленной против правления президента-исламиста Мухаммеда Мурси, с просьбой прекратить использование петард и фейерверков, которые в условиях растущего напряжения могут вызвать панику и давку.

Накануне в результате вооруженных столкновений сил безопасности со сторонниками Мурси в районе Каирского университета погибли 16 и пострадали порядка 200 человек. Еще семь человек погибли в столкновениях сторонников и противников действующих властей в разных провинциях страны.

Также ранее демонстранты Тахрира обратились к силовикам с просьбой обеспечить безопасность протестующих, поскольку неоднократно появлялась информация о готовящихся на площади провокациях.

В среду истекает ультиматум, предоставленный командованием вооруженных сил Египта политикам страны для урегулирования кризиса и выполнения требований народа. В противном случае, армия пообещала начать реализацию собственного плана по выходу из кризиса, который, по имеющейся информации, может предусматривать изменения в конституции, роспуск правительства и досрочные президентские выборы. По данным ряда египетских СМИ, в ночь на среду военные уже взяли под свой контроль ряд стратегических объектов в стране.