Армия и полиция занимают подступы к площади Тахрир
Армия и силы МВД Египта в среду утром начали усиливать охрану у площади Тахрир в центре египетской столицы для защиты находящихся там демонстрантов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной интернет-портал "Аль-Ахрам".
Военные и полицейские разместились на всех улицах и мостах вокруг площади.
В то же время комитеты самообороны Тахрира обратились к находящимся на площади участникам акции "Тамарруд" (Бунт), направленной против правления президента-исламиста Мухаммеда Мурси, с просьбой прекратить использование петард и фейерверков, которые в условиях растущего напряжения могут вызвать панику и давку.
Накануне в результате вооруженных столкновений сил безопасности со сторонниками Мурси в районе Каирского университета погибли 16 и пострадали порядка 200 человек. Еще семь человек погибли в столкновениях сторонников и противников действующих властей в разных провинциях страны.
Также ранее демонстранты Тахрира обратились к силовикам с просьбой обеспечить безопасность протестующих, поскольку неоднократно появлялась информация о готовящихся на площади провокациях.
В среду истекает ультиматум, предоставленный командованием вооруженных сил Египта политикам страны для урегулирования кризиса и выполнения требований народа. В противном случае, армия пообещала начать реализацию собственного плана по выходу из кризиса, который, по имеющейся информации, может предусматривать изменения в конституции, роспуск правительства и досрочные президентские выборы. По данным ряда египетских СМИ, в ночь на среду военные уже взяли под свой контроль ряд стратегических объектов в стране.