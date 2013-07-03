Президенту Египта запретили выезжать из страны

Президенту Египта Мухаммеду Мурси и представителям исламистских кругов, находящихся у власти, запрещен выезд из страны.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей органов безопасности.

Один из ближайших помощников президента Египта советник по внешней политике Исам аль-Хаддад на своей странице в сети Facebook назвал происходящее сейчас в стране "военным переворотом".

"Давайте называть вещи своими именами - то, что сейчас происходит, это военный переворот", - написал советник Мурси. По его словам, ни один военный переворот не может обойтись без кровопролития.

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«В эти часы между президентской канцелярией и командованием вооруженных сил проводятся насыщенные переговоры для решения политического кризиса», - заявил представитель партии ''Свобода и справедливость'' в канцелярии президента Рагаб Басель.

В то же время, собеседник агентства опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ, о якобы помещении под домашний арест президента Мурси.

Сегодня истек срок ультиматума, выдвинутого армией для урегулирования политического кризиса в стране. Военные 1 июля предупредили, что если правительство и оппозиция не смогут разрешить ситуацию и удовлетворить требования населения, то армия объявит о"дальнейшей карте действий'' по выходу из кризиса, которая будет осуществляться под ее контролем. Глава государства и его сторонники из числа исламистов отвергли ультиматум военных.