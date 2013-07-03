Капитана милиции Дрыжака арестовали

Сегодня Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для капитана милиции Евгения Дрыжака, подозреваемого в избиении и изнасиловании жительницы села Врадиевка Ирины Крашковой.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению, которое вынес судья Иван Дирко, арест продлится до 15 августа.

По теме: Алиби капитана Дрыжака проверят к четвергу - прокуратура

Как сообщал УНИАН, с 1 по 2 июля Врадиевский районный отдел милиции в Николаевской области пикетировали несколько сотен местных жителей с требованиями задержания капитана милиции Евгения Дрыжака, на которого 29-летняя Ирина Крашкова указывает как на участника ее изнасилования.

Приказом министра внутренних дел Виталия Захарченко от должности отстранен начальник Управления МВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и уволен руководитель Врадиевского райотдела милиции.

Вечером 2 июля прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Дрыжака.

Справка УНИАН. 29-летнюю женщину во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и таксист Сергей Рябиненко.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).