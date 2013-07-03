На Хмельнитчине грузовик смял «копейку»: погибли пять человек (фото)

Управление МВД Украины в Хмельницкой области начало уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек) по факту ДТП, в котором погибли пять человек.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры, в настоящее время проводится досудебное расследование, ход которого контролируется прокуратурой области.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Хмельницкой области на автодороге Житомир – Черновцы вблизи сели Красноселка произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2101 и грузовика ЗИЛ.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия 24-летний водитель легкового автомобиля и четыре пассажирки 1960, 1962, 1993 и 1994 года рождения погибли на месте происшествия, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Водитель грузового автомобиля телесных повреждений не получил.