GRECO требует от Украины создать антикоррупционный орган

В сентябре 2008 года Украина должна отчитаться Группе государств против коррупции (GRECO) о выполнении антикоррупционных рекомендаций, представленных нашему государству в оценочном отчете GRECO относительно состояния коррупции в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом шла речь на заседании руководящей группы совместного проекта Совета Европы и Европейской комиссии «Поддержка надлежащего управления: проект против коррупции в Украине». Заседание состоялось 29 ноября в украинском Минюсте с участием представителей Европейской Комиссии в Украине, Региональной миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине, Молдове и Беларуси, Секретариата Совета Европы, а также органов государственной власти Украины (Минюста, Секретариата Президента Украины, Аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета Министров, Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Генпрокуратуры, МВД и др).

В частности, до сентября 2008 года в Украине должны быть приняты меры по созданию национального антикоррупционного органа. Это является одной из 25 рекомендаций, представленных нашему государству GRECO. Кроме того, такое обязательство Украина взяла на себя, ратифицировав Конвенцию ООН против коррупции.

По словам представителя Генерального директората и Советы Европы Александра ЗЕГЕРА, в Европе существуют позитивные ожидания относительно создания такого органа в Украине, а также выполнения нашим государством антикоррупционных рекомендаций GRECO. А.ЗЕГЕР отметил, что положительная реакция в Украине на отчет GRECO и оперативное его обнародование дает Европе позитивные надежды.

Со своей стороны Совет Европы и Европейская комиссия планируют предоставить максимум помощи в рамках совместного проекта «Поддержка надлежащего управления: проект против коррупции в Украине», реализация которого в Украине началась чуть больше года назад и рассчитана до июня 2009 года.

А.ЗЕГЕР отметил, что Совет Европы с пониманием относится к определенной паузе с реализацией антикоррупционного проекта в Украине из-за неопределенной политической ситуации. В частности - к задержке с принятием разработанного украинским правительством пакета антикоррупционных законов. В Украине, по его словам, есть все предпосылки для эффективных результатов при условии политической поддержки и политических обязательств со стороны самой Украины.

На заседании украинской стороной отмечалось, что Украина заинтересована в продолжении реализации антикоррупционного проекта Совета Европы и Европейской Комиссии. По словам председательствующей на заседании заместителя министра юстиции Инны ЕМЕЛЬЯНОВОЙ, этот проект является важным, учитывая будущий отчет Украины перед GRECO, который должен состояться в 2008 году, а также ввиду того, что вопрос борьбы с коррупцией остается для Украины чрезвычайно актуальным.