”Газпром” построит в Германии крупнейшее в Европе хранилище газа

Российский газовый монополист "Газпром" построит крупнейшее подземное газовое хранилище (ПХГ) в Европе. Оно будет располагаться на территории Германии, сообщил представитель компании Gazprom Germania, передает Reuters.

Строительство ПХГ должно начаться в 2009 году. Предполагается, что сумма, которую необходимо инвестировать в проект, составит 420 миллионов евро. ПХГ будет расположено в городе Хинрихсхаген (Hinrichshagen) на глубине 650 метров. В него будет поступать газ из трубопровода Nord Stream (Северо-Европейский газопровод), который "Газпром" строит с немецкими компаниям E.On и Basf, а также нидерландской Gasunie. Кроме того, может быть построено и второе ПХГ - в городе Швайнрих.

Ранее "Газпром" объявил о планах по возведению в Германии двух электростанций. 13 ноября сообщалось, что одна из них будет построена в городе Лубмин на Балтийском море. Проектная мощность ее составит один гигаватт. Где будет расположена вторая электростанция, пока неизвестно. Nord Stream - один из самых масштабных проектов "Газпрома". Газопровод пройдет по дну Балтийского моря, что позволит России поставлять газ в Западную Европу, минуя страны-транзитеры.

Лента.ру