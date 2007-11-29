Из-за неосторожности при курении погибли две женщины

Сегодня в 13:30 в поселке Михайловка Запорожской области возник пожар в частном доме. Горели пол, перекрытия и домашние вещи в жилой комнате. Огонь охватил площадь 12 квадратных метров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на место оперативно прибыла дежурная группа спасателей МЧС из райцентра. К сожалению, спасти 45-летнюю хозяйку и еще одну женщину, личность которой устанавливается, не удалось. Причиной трагедии стала неосторожность при курении.