В Хмельницкой области двое маленьких детей ошпарились кипятком

Как сегодня сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области, 27 июня на пункт связи 18-й государственной пожарно-спасательной части города Славута от дежурной медсестры районной больницы поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение госпитализирован двухгодичный ребенок с диагнозом: термический ожог кипятком 2-й степени лица и рук. Мальчик получил ожоги вследствие опрокидывания кастрюли с кипятком.

В тот же день в селе Завадовка Чемеровецкого района вследствие опрокидывания чайника с кипятком получила термические ожоги 20% тела и госпитализирована в районную больницу 9-месячная девочка. Ребенка направили в ожоговый центр областного центра.