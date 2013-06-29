В Хмельницкой области двое маленьких детей ошпарились кипятком
17:35, 29 июня 2013Общество
1051
В Хмельницкой области двое маленьких детей получили термические ожоги. На данное время состояние потерпевших средней тяжести.
Двое маленьких детей получили термические ожоги / Фото: obllik.ck.ua
Как сегодня сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области, 27 июня на пункт связи 18-й государственной пожарно-спасательной части города Славута от дежурной медсестры районной больницы поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение госпитализирован двухгодичный ребенок с диагнозом: термический ожог кипятком 2-й степени лица и рук. Мальчик получил ожоги вследствие опрокидывания кастрюли с кипятком.
В тот же день в селе Завадовка Чемеровецкого района вследствие опрокидывания чайника с кипятком получила термические ожоги 20% тела и госпитализирована в районную больницу 9-месячная девочка. Ребенка направили в ожоговый центр областного центра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter