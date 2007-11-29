Цена на газ зависит от того, хочет ли будущий премьер быть Президентом

При увеличении цены на газ, добываемый в Украине, объем его добычи может составить не 20 млрд. кубометров в год, а в 1,5 раза больше.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал народный депутат от НУ-НС, экс-премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ в ходе телефонной конференции с управляющими фондами инвесткомпании «Драгон Капитал».

«Могли бы в полтора раза увеличить добычу (газа), если бы были справедливы на него цены», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Однако, по его мнению, в этом вопросе все зависит от того, собирается ли будущий премьер-министр Украины идти на президентские выборы. «Если так, то он будет вынужден снова любить народ и цена на газ будет такой же», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, начальник департамента поиска, разведки и разработки месторождений ДК "Укргаздобыча" Михаил МАЧУЖАК считает, что административное сдерживание правительством Украины цен на природный газ украинского происхождения на уровне, не покрывающем себестоимость его добычи, приведет к существенному сокращению объемов его добычи уже в 2009 году.

Также М.МАЧУЖАК подчеркнул, что ДК "Укргаздобыча" в связи с истощением разрабатываемых месторождений с каждым годом вынуждена увеличивать объемы дорогостоящего глубокого бурения, что способствует увеличению себестоимости газа. "Мы вынуждены бурить сложные скважины, идти на большие глубины, с каждым годом доля скважин с большими глубинами увеличивается, ну а стоимость метра на глубине 6 тыс. метров несравнима, на порядки дороже чем, например, на глубине 3-3,2 тыс. метров", - отметил он.

"Мы не то чтобы боимся, мы оказались перед реальностью, что такое крупное предприятие будет вынуждено сворачивать объемы…", - подытожил представитель "Укргаздобычи".