В Москве открылась книжная ярмарка для интеллектуалов

В среду, 28 ноября, в Москве открылась IX Международная выставка-ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction.

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", в Центральном доме художника будут представлены книги из 20 стран мира. Участие в ярмарке принимают 265 издательств. В программе значатся также две выставки иллюстраций. Ярмарка продлится до 2 декабря.

29 и 30 ноября в рамках Non/Fiction пройдут мероприятия для издателей - будут обсуждаться основные тенденции мирового и национального книгоиздания, а также вопрос соблюдения авторских прав при электронных публикациях.

1 и 2 декабря будут посвящены детской литературе, которая заявлена в качестве главной темы ярмарки. Запланированы мастер-классы для маленьких читателей, встречи с детскими авторами, в том числе Григорием Остером, который отмечает свое 60-летие. Свой четырехтомник представит Эдуард Успенский.