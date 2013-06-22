В Волынской области провели сплошное разминирование села
В селе Лыще Луцкого района Волынской области во время работ по сплошному разминированию территории населенного пункта выявлено 98 боеприпасов.
Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Волынской области, по состоянию на 21 июня выявлено и извлечено 93 осколочных гранаты, 1 подрывник к артиллерийскому снаряду и 4 артиллерийских снаряда. Работы по разминированию продолжаются.
Среди населения проведена разъяснительная работа относительно мер безопасности и правил поведения при выявлении взрывоопасных предметов.
Как отмечается в сообщении, учитывая неединичные случаи выявления взрывоопасных предметов, уже несколько дней продолжается сплошное разминирование территории вблизи дамбы-моста в селе Лыще Луцкого района. К работам привлечен личный состав группы пиротехнических работ в количестве 5 человек.
Справка УНИАН. С начала года группой пиротехнических работ ГСЧС Украины в Волынской области извлечено и обезврежено 457 боеприпасов времен войны.