В Волынской области провели сплошное разминирование села

Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Волынской области, по состоянию на 21 июня выявлено и извлечено 93 осколочных гранаты, 1 подрывник к артиллерийскому снаряду и 4 артиллерийских снаряда. Работы по разминированию продолжаются.

Среди населения проведена разъяснительная работа относительно мер безопасности и правил поведения при выявлении взрывоопасных предметов.

Как отмечается в сообщении, учитывая неединичные случаи выявления взрывоопасных предметов, уже несколько дней продолжается сплошное разминирование территории вблизи дамбы-моста в селе Лыще Луцкого района. К работам привлечен личный состав группы пиротехнических работ в количестве 5 человек.

Справка УНИАН. С начала года группой пиротехнических работ ГСЧС Украины в Волынской области извлечено и обезврежено 457 боеприпасов времен войны.