Миндоходов планирует снизить налог на доходы физлиц

Предложенная около года назад тогда еще Государственной налоговой службой масштабная реформа системы оплаты труда обрела новую жизнь.

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В Министерстве доходов и сборов решили не отказываться от идеи либерализации законодательства и подготовили новые изменения в Налоговый кодекс и закон "О сборе и учете единого социального взноса на общеобязательное государственное соцстрахование", сообщает Коммерсант-Украина.

Если летом прошлого года в ведомстве не могли определиться со ставкой налога на доходы физлиц, то сейчас предложена широкая прогрессивная шкала налогообложения. Если годовая сумма доходов не будет превышать 18 тыс. грн (ежемесячно — 1,5 тыс. грн), то с 1 января 2014 года предложено применять к ней нулевую ставку; если годовой доход менее 3 млн грн (250 тыс. грн ежемесячно), то с суммы превышения будут администрировать 10%.

Ныне действующая ставка налога на доходы физлиц — 15% — будет распространяться на доход не более 8 млн грн (666,6 тыс. грн), а максимальная — 20% — если показатель выше предыдущего.

Напомним, что, согласно Налоговому кодексу, повышенная 17-процентная ставка применяется к доходу, превышающему десять минимальных зарплат (МЗ), то есть 11,470 тыс. грн.