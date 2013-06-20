Миндоходов после WebMoney и Forex возьмется за Яндекс.Деньги

После проверок WebMoney и Forex Миндоходов заинтересовалась Яндекс.Деньги.

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Об этом заявил начальник подразделения противодействия налоговым преступлениям Миндоходов Василий Поезд, уточнив, что его ведомство проверяет все не лицензированные НБУ системы.

В Яндекс.Деньги "Вестям" рассказали, что компания не имеет права работать на украинском рынке, а также добавляют, что потому на нем и не работают.

"Яндекс.Деньги не являются участником банковского рынка Украины, компания работает только на территории России. В отличие от WebMoney у Яндекс.Денег нет отдельного юрлица в Украине. Как только мы примем решение об открытии отдельного представительства в Киеве, мы согласуем свои действия с регуляторами", - сообщили в компании.

Как известно, украинцы могут пользоваться сервисами Яндекс.Денег, как и другими иностранными сервисами, например, Skype или PayPal. Для этого необходимо завести кошелек в системе и пополнить счет в рублях платежной картой любого украинского банка.