Милиция насчитала в Украине 10 «воров в законе»

На сегодня в Украине есть 10 «воров в законе», которые являются гражданами нашей страны. В Украине "воров в законе" уже давно не "коронуют", такие церемонии проходят в Греции и Турции.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Виталий Стрижак журналистам в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

"За последние 5 лет "вор в законе" по прозвищу Андрей Львовский - единственный, кого короновали. Ранее он был осужден за убийство, но потом был признан невиновным. Ни одной "коронации" за последние 15 лет в Украине не происходило. "Коронации" проходят в Греции, в Турции", - сообщил Стрижак.

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Он рассказал, что в криминальном мире появилась тенденция "короновать" и тех, кто не находился ранее в местах лишения свободы. "Из тех, кто недавно "коронован", масса тех, кто вообще не отбывал наказания. А раньше такое вообще не было возможно", отметил он.

По словам Стрижака, сегодня в Украине есть 10 воров в законе, которые являются гражданами Украины. Называя наиболее влиятельных ныне "воров в законе", замначальника ГУБОП указал, что к ним можно отнести "Леру Сумского", "Ризо", "Андрея Львовского", "Леху Краснодонского".

Также он рассказал, что по поручению ГУБОП Государственная пограничная служба Украины поставила на контроль факт пересечения госграницы 441 лицом указанной категории. Государственная миграционная служба по ходатайству главка запретила въезд на территорию Украины 51-му "вору в законе", а по 36-ти "коронованным авторитетам" материалы еще рассматриваются.