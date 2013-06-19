Россия снова воротит нос от украинского сыра

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в Челябинской области обнаружило в сыре украинских предприятий, входящих в состав агрохолдинга «Милкиленд», превышение допустимой нормы содержания микроорганизмов, говорится в сообщении ведомства, обнародованном на его официальном сайте.

Согласно сообщению, в продукции предприятий «Прометей» (филиал «Менский сыр»), «Рось» (филиал «Ахтырский сыркомбинат») и «Миргородский сыродельный комбинат» выявлено превышение допустимого содержания количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

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Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 27 мая текущего года ввел режим усиленного лабораторного контроля для украинских компаний «Гадячсыр» (Полтавская обл.) и «Прометей» (Черниговская обл.) в связи с обнаруженными в их продукции антибиотиками.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» - диверсифицированный производитель молочной продукции, ведущий бизнес в России, Украине и Польше. «Милкиленд» входит в пятерку передовых компаний молочного рынка стран СНГ.

Компания Milkiland владеет 10 заводами в Украине, Останкинским молочным комбинатом в Москве и заводом Ostrowia в Польше и занимается производством твердых сыров и масла, а также цельномолочных продуктов.

Большую часть своей продукции Milkiland продает под брендом "Добряна", а также "Останкинская" и "Коляда".