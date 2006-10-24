Тимошенко: до отмены льгот депутатам осталась неделя

Блок Юлии Тимошенко рассчитывает, что на будущей неделе (31 октября – 3 ноября) Верховная Рада примет закон об отмене льгот для народных депутатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказала лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы на следующую сессионную неделю снова внесли законопроект об отмене льгот (народным депутатам – УНИАН), где объединили все замечания и предложения», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила надежду, что председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, выполняя свои обещания перед обществом, поставит данный законопроект на рассмотрение повторного.

По ее словам, фракция БЮТ уже вносила похожий законопроект, но для его принятия не хватило несколько голосов депутатов от Партии регионов.

Она заверила, что ни один из депутатов от фракции БЮТ этого созыва не получал компенсации на жилье.