В море возле Ялты создадут искусственные рифы из старых троллейбусов

Как сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма, предполагается затопить не менее 7 достаточно крупных объектов. Среди них - 11-метровый старый катер и несколько троллейбусов, списанных предприятием "Крымтроллейбус".

Разработка программы по созданию искусственных рифов проводится в течение последних двух лет.

"Рифы будут находиться от мыса Мартьян до Ливадии. На траверсе Массандровского пляжа будет порядка трех объектов", - сказал член общественной организации "Аквасфера" Игорь Зорин.

Проект "Искусственные рифы" реализуется "Аквасферой" (Ялта) совместно с Ялтинским городским советом.

"Одним из эффективных механизмов, который используют для повышения самоочищающих возможностей прибрежной зоны моря, является создание искусственных рифов. Они представляют из себя конструкции определенной формы и размера, установленные на дне моря. Таким образом, создается твердый субстрат, который заселяют организмы, очищающие морскую воду", - говорится на сайте проекта.