В Ялте возле «Ласточкиного гнезда» снесли летнее кафе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в ходе проверки законности использования прибрежных территорий Крымской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере были выявлены незаконные сооружения на территории, надлежащей Ялтинскому морскому торговому порту. В частности, предприниматель самовольно приварил к пассажирскому пирсу металлическую конструкцию, которая функционировала как летнее кафе. Поскольку сооружение является самовольным строительством, надзорное ведомство требовало убрать ее.

Кроме того, своеобразное «ласточкино гнездо» было обнаружено на крыше помещений касс порта, на котором, тоже без разрешительных документов, разместилось заведение общественного питания.

Поскольку сооружения являются самовольным строительством, надзорное ведомство требовало убрать их, что и было сделано силами МТП.