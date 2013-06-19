Минагропрод может запретить аренду земли на сроки меньше 12-15 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр Николай Присяжнюк.

«Минимальный срок аренды – это то, что мы сейчас обсуждаем и научно обосновываем. Он колеблется от 12 до 15 лет. Мы на какой-то цифре определимся. Сейчас этого срока не существует», - сказал министр.

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При этом он пояснил, что установление минимального срока аренды будет выгодно как для арендодателей, так и для арендаторов, потому что использование земель будет поддаваться планированию, а арендодатели будут уверены в серьезности намерений арендаторов.

Как сообщал УНИАН, в Украине до 2016 года действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

5 апреля т.г. Государственное агентство земельных ресурсов опубликовало свой вариант проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который предполагает отмену моратория на продажу сельхозземель. Законопроект планируется зарегистрировать в парламенте до июля 2013 года.