В Раде хотят поднять стоимость аренды земли

В проекте закона №2449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно определения орошаемых земель и размера арендной платы)», зарегистрированном в парламенте 1 марта, предлагается установить минимальный размер годовой арендной платы за пользование земельным паем в размере не менее 5% от его стоимости. Для орошаемых земель минимальный размер годовой платы должен составить не менее 7%. Предусмотрено, что арендная плата может повышаться в зависимости от результатов хозяйственной деятельности и финансово-экономического состояния арендатора.

Об этом сообщили в пресс-службе внефракционного депутата Игоря Рыбакова, который зарегистрировал этот законопроект, пишет ZN.ua.

«Средний размер годовой арендной платы по Украине составил с начала нынешнего года 539 гривен за гектар. Я считаю, что это абсолютно несправедливая цена, которая не может прокормить владельцев паев. Ведь, как известно, для 80% сельского населения арендная плата за принадлежащие им земельные участки - основная составляющая семейного бюджета», - сообщил Игорь Рыбаков, комментируя данный законопроект.

«Фиксированная арендная плата заставит недобросовестных игроков просто уйти с этого рынка», - уверен политик.

«Сегодня большинство арендаторов, игнорируя правила севооборота, по нескольку лет подряд высаживают на арендуемой земле масличные культуры - рапс, подсолнечник. Хотя эти культуры востребованы в мире, но они истощают почву. Урожайность падает, арендатор переходит на другие земли, а крестьянин, в результате, не может повторно сдать свою землю в аренду», - завил депутат.

«Этот законопроект должен стать своего рода «фильтром» для арендаторов. Уверен, его принятие будет способствовать пополнению местных бюджетов и повысит благосостояние крестьян. Ведь каждый владелец земельного пая, которым сегодня за бесценок пользуется недобросовестный арендатор, получит дополнительно в семейный бюджет 2-3 тысячи гривен», - заявил Рыбаков.