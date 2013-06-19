На Кировоградщине следователь требовал 20 тысяч взятки
13:41, 19 июня 2013Общество
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В Кировоградской области задержали руководителя следственного отдела одного из райотделов милиции во время получения им взятки.
Милиционера задержали на горячем / Фото: transkarpatia.net
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, задержание было проведено 13 июня работниками прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ.
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Согласно сообщению, работник милиции вымогал от гражданина 20 тыс. грн за непривлечение последнего к уголовной ответственности. Во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн был задержан.
Суд избрал милиционеру меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет прокуратура области.
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