На Кировоградщине следователь требовал 20 тысяч взятки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, задержание было проведено 13 июня работниками прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ.

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Согласно сообщению, работник милиции вымогал от гражданина 20 тыс. грн за непривлечение последнего к уголовной ответственности. Во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн был задержан.

Суд избрал милиционеру меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет прокуратура области.