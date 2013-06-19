Зам мэра объявлен в розыск за особо крупную взятку

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, управление Государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области разыскивает Янкевича Василия Ивановича, 1955 года рождения, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).

Как известно, 58-летний Василий Янкевич является заместителем городского головы города Николаев Львовской области.

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Как сообщал УНИАН, во Львовской области 6 июня сотрудниками львовской милиции были задержаны городской голова одного из районных центров Львовской области и три должностных лица за вымогательство и частичное получение взятки в размере 2 млн 200 тыс. грн.

Группа должностных лиц во главе с городским головой требовала взятку от группы предпринимателей за выкуп земельного участка под строительство литейного завода, предоставлении преимущества при проведении аукциона со снижением самой стоимости земли и уменьшением в дальнейшем вдвое инвестиционного взноса в бюджет горсовета.

Мэра, двух его заместителей и руководителя аукционного центра задержали во время получения первой части взятки в сумме 1 млн грн.

По этому факту открыто уголовное производство по признакам ч. 5 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом).

Как стало известно УНИАН из источников в правоохранительных органах, на взятке задержали городского голову города Николаев Львовской области.