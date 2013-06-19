Двух футболистов из Кот д'Ивуара, исчезнувших в марте, нашли в Одессе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МВД, чернокожих спортсменов отыскали 17 июня на съемной квартире в Одессе.

Африканцев отвезут в Крым для дачи пояснений в рамках уголовного производства. Милиция собирается закрыть дело по факту пропажи иностранцев, судьбу африканцев решат пограничники. Иностранцы заявили, что уехали из Евпатории, так как не желали возвращаться на родину.

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Как сообщал УНИАН, 3 из 13 игроков команды из Кот-д'Ивуара - 20-летний Бамба Мамаду, 19-летний Куа Роджер Ибрагим и 21-летний Бамба Абубакр - не явились на сборы 14 марта, выйдя из гостиницы в Евпатории и пропав, после чего милиция объявила их в розыск.

Бамбу Мамаду нашли 17 марта в Черновцах и затем вернули в Крым.

Cотрудники погранслужбы 20 марта посадили иностранца на самолет в Симферополе и запретили на три года въезд в Украину.