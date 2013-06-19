Украина выполнила еще одно условие вступления в ЕС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«Суда стран, находящихся в «черном списке», становятся объектом более детальных проверок со стороны инспекций контроля государства порта, что обычно приводит к задержкам судов и влечет дополнительные расходы для судовладельца. Поэтому выход страны из «черного списка» - это один из важных шагов в направлении улучшения имиджа Украины как морского государства и укреплении деловой репутации нашей страны как надежного партнера в грузоперевозках », - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Козака.

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Согласно сообщению, Укрморречинспекция ведет постоянный усиленный надзор за судоходными компаниями и предприятиями, суда которых ходят под государственным флагом, соблюдением международных и национальных требований по безопасности судоходства, отслеживает задержки судов во всех уголках мира.

По информации министерства, качественные и количественные показатели по проверкам судов под иностранными флагами в Украине значительно повысились и остаются одними из самых высоких в Черноморском регионе.

“За первое полугодие проверено 636 судов, что на 80 проверок больше, чем в Российской Федерации, и почти в четыре раза больше, чем у Республики Турция (обе страны и Россия, и Республика Турция находятся в «белом списке» Парижского меморандума)”, - уточнили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Вывод флага Украины из «черного списка» Парижского меморандума - одно из условий вступления Украины в ЕС, поставленных Европейским Союзом - неоднократно обсуждался на Совместном комитете старших должностных лиц по Повестке дня ассоциации Украина - ЕС, Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС .