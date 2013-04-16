На судне, арестованном в Турции, остаются 10 украинских моряков

Об этом УНИАН сообщили в Фонде помощи морякам «Ассоль».

«Судно, владельцем которого является Falcon Shipping and Trading Sa, а оператором - Cunda Shipping LTD (Турция), было брошено судовладельцем. С ноября 2012 года экипаж не получал заработной платы, за самим судном также накапливались долги. Экипажу запретили покидать борт судна, а из-за нерегулярного и мизерного снабжения моряки часто оставались без продуктов и питьевой воды», - говорится в сообщении.

После длительного ожидания моряки обратились за помощью в Фонд «Ассоль». К решению проблемы подключилось также консульство Украины в Стамбуле и турецкие адвокаты, партнеры Фонда, которые сумели убедить судовладельца в том, что он обязан обеспечить репатриацию экипажа в Украину, отметили в Фонде.

Морякам также будут компенсированы долги по заработной плате после того, как арестованное судно продадут на аукционе.

Также сегодня домой вернулся еще один моряк - студент колледжа Херсонской национальной морской академии Александр Ткаченко, который проходил плавательную практику с начала года на судне «Мinistar».

Судно арестовано портовой властью города Хереке на северо-западе Турции. Причина - задолженность владельца, судоходной компании «Vals Marine», перед судоремонтным заводом в Тузли, бункерными компаниями в Стамбуле и агентом.

«К сожалению, обращение моряков относительно ареста и задолженностей в ITF (Международная федерация транспорта), общественные организации и средства массовой информации оказались безрезультатными. На судне на этот момент остался экипаж в составе 12 человек, 10 из которых - граждане Украины, еще два – граждане Российской Федерации», - сообщили в Фонде «Ассоль».