Олег Скрипка на «зебре» сбил супружескую пару

В Святошинском районе Киева 18 июня произошло ДТП с участием известного украинского музыканта Олега Скрипки, который на мотоцикле на пешеходном переходе сбил супругов, с которыми был ребенок.

В то же время, пострадавшие претензий к певцу не имеют, сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, инцидент произошел вчера вечером на улице Стеценко, 25. Как отметил источник, на месте ДТП дорожная разметка, которая указывала на пешеходный переход, была затерта, впрочем, музыкант приложил все возможные усилия, чтобы избежать столкновения, но этого сделать не удалось. В результате мужчина получил незначительные царапины, женщина с легкими повреждениями была госпитализирована в городскую больницу № 17, сейчас она чувствует себя хорошо, ребенок не пострадал. Сам Скрипка также получил царапины ног.

Как отметил источник, потерпевшие претензий к певцу не имеют.

В то же время на Скрипку за нарушение правил дорожного движения составлен административный протокол, по которому он должен оплатить штраф.

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Как сообщает ТСН, по словам менеджера музыканта, Скрипка из-за плохого обзора своевременно не увидел пешеходный переход, по которому шла семья с ребенком. Певец затормозил за 10 метров до них и специально завалил байк. Сам он слетел с мотоцикла, но тот по инерции немного проехал и зацепил женщину. Помощники певца утверждают, что жизни пострадавшей ничего не угрожает, у нее только незначительные ушибы.

При этом ТСН со ссылкой на источники в милиции сообщает, что певец сдал анализы, которые подтвердили, что он был трезв.