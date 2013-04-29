В Киеве автомобиль ГАИ сбил пешехода на «зебре»

Об этом сообщает ТСН. Патруль ГАИ с включенным синим проблесковым маячком спешил по вызову на место аварии - он двигался по Зои Гайдай от Маршала Тимошенко в направлении Героев Днепра. В этот момент на пешеходный переход ступил мужчина, который собирался перейти дорогу. По словам свидетелей, он успел сделать всего лишь несколько шагов, как его сбил патрульный автомобиль.

По словам свидетеля-велосипедиста,к пешеходу подбежали инспекторы - они бросились его поднимать и оттягивать от места его падения к забору.

На место ДТП приезжало руководство ГАИ и МВД, представители прокуратуры Оболонского района, оперативно-следственная группа.

Медики "скорой" забрали пострадавшего в больницу.