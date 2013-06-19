Королевская рассказала, сколько денег должны украинским шахтерам

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время совещания с представителями угольной отрасли по вопросу погашения задолженности по заработной плате, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

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Королевская убеждена, что решить имеющиеся проблемы с зарплатной задолженностью можно за счет внутренних резервов.

„Социальные проблемы, которые накопились в углепроме, касаются сотен тысяч семей. Уверена, что у Минэнергоугля есть внутренние резервы, чтобы решить имеющиеся проблемы”, – подчеркнула министр.

В частности, она сообщила, что по состоянию на 10 июня сумма долга работникам угольной отрасли составляет 96,2 млн. грн. Задолженность на экономически активных предприятиях превышает 48 млн. грн.

Отдельно Королевская обратила внимание на предприятия, которые находятся в подчинении Минэнергоугля. «На 42 предприятиях-должниках сегодня «висит» 52,6 млн. грн – это на 34,8% больше, чем в начале года! И, к сожалению, по состоянию на 1 июня график погашения долгов Минэнергоугля не выполняет», – констатировала министр.

В ответ на это первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Попович сообщил, что до 1 июля должна быть погашена задолженность по зарплатам на трех крупнейших предприятиях отрасли. «ОАО «Шахтоуправления «Донбасс», ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» и ГП «Волыньуголь» – это три экономически активные предприятия, где задолженность будет погашена до 1 июля. Относительно шахтостроительных предприятий – в этом направлении мы тоже работаем, у нас есть соответствующие программы», – подчеркнул Попович.

«Для решения проблем угольной отрасли нужен комплексный подход. Необходимо понять, откуда взять ресурс для того, чтобы рассчитаться с людьми и сохранить рабочие места. Будем требовать соблюдения графиков погашения задолженности и привлекать к ответственности тех руководителей, которые игнорируют наши требования», – заявила Королевская.