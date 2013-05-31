Госстат: средняя зарплата в Украине увеличилась до 3233 грн

Средний уровень зарплаты в промышленности превысил средний показатель по стране и составил 3734 грн.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован, как и месяцем ранее, в авиатранспорте – 10 936 грн, хотя по сравнению с предыдущим месяцем тут наблюдается значительное снижение - в марте зарплата в отрасли авиатранспорта составляла 13 097 грн. Самая низкая зарплата – в почтовой и курьерской деятельности – 1 914 грн против 1 829 грн в марте.

Зарплата ниже среднего также зафиксирована в сельском хозяйстве – 2250 грн, строительстве – 2681 грн, в сфере операций с недвижимостью – 2705 грн, в сфере предоставления административных услуг – 2463 грн, в образовании – 2631 грн, в здравоохранении – 2291 грн, в сфере искусства – 2775 грн, библиотечного хозяйства – 2604 грн.

Как сообщал УНИАН, средний размер заработной платы штатного работника в Украине в марте вырос по сравнению с февралем 2013 года на 5,5% - до 3212 грн, в феврале средний уровень заработной платы вырос по сравнению с январем 2013 года на 1,5% - до 3044 грн, в январе составил 3 000 грн, что на 11,2% меньше по сравнению с декабрем 2012 года.