На Ивано-Франковщине мужчина тоннами воровал нефть с предприятия

Как сообщили сегодня УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, правоохранители провели ряд санкционированных обысков на территории Надвирнянского района, во время которых в одном из хозяйств обнаружено и изъято более 2 тонн нефти, 7 тонн газоконденсата, 2650 л мазута и 1300 л моторного масла.

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Правоохранители получили оперативную информацию о том, что один из жителей района занимается разворовыванием горюче-смазочных материалов в крупных размерах, которые в дальнейшем реализует на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Оказалось, что владелец данного хозяйства является работником одного из учреждений, которое занимается добычей нефти и газа. Оттуда мужчина и похищал горюче-смазочные материалы, которые в дальнейшем реализовывал жителям названных областей.

Правоохранители устанавливают причастность еще трех лиц, которые, по предварительной информации, занимались сбытом похищенного.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.